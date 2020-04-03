У США фіксують рекорд безробіття на тлі пандемії коронавірусу

Ілюстративне фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

За посібником з безробіття звернулися близько 10 млн американців

У США за останні два тижні кількість безробітних збільшилася на 10 мільйонів на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Associated Press (АР).

Наголошується, що офіційно уряд планує оголосити про 150 тисяч безробітних, проте ці дані були отримані до масового звільнення пов'язаного з коронавірусом, яке сталося два тижні тому.

"З тих пір майже 10 мільйонів американців звернулися за допомогою з безробіття, що набагато більше, ніж за відповідний зареєстрований період", - йдеться в повідомленні.

При цьому очікується, що рівень безробіття продовжить зростати. За прогнозами економістів, до кінця квітня можуть втратити роботу близько 20 мільйонів чоловік, що призведе до зростання рівня безробіття до 15% і стане найгіршим показником з 1930-х років.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що економіка Сполучених Штатів вступила в глибоку рецесію, схожу на Велику депресію, на тлі заходів по боротьбі з пандемією коронавірусу.

Також повідомлялося, що глибока глобальна рецесія в 2020 році тепер є базовим прогнозом Міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings. Квартальний спад в найбільших економіках може досягти рівня 30%.