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У США фармацевт зіпсував 500 доз вакцини від COVID-19, його заарештували

Автор: Даша Харченко

Поліція Вісконсіна, США, заарештувала фармацевта, який навмисне зіпсував партію вакцини від коронавірусу. Інцидент стався в містечку Графтон.

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Про це повідомляє WBAY.

Колишній співробітник медичного закладу мережі Aurora Health Care спеціально дістав з холодильника близько 500 доз вакцини виробництва Moderna і залишив їх на ніч поза камери зберігання, знаючи, що після цього препарат втратить ефективність.

Поліція висунула чоловікові звинувачення в умисному псуванні вакцини, нанесенні матеріального збитку, а також в діях, які створили ризик для здоров'я інших людей.

За попередніми даними, фармацевт завдав збитків на суму від 8 до 11 тисяч доларів.

Aurora Health Care повідомила 57 осіб, яким попередньо зробили ін'єкцію неефективною вакциною.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що гроші за вакцину від COVID виробництва фармацевтичної компанії Sinovac Biotech будуть повернуті в разі провалу фінальної стадії клінічних випробувань. Перший контракт коштував Україні майже 1 млрд гривень.

Також генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що Міжнародний механізм доступу до вакцин від коронавірусу COVAX потребує фінансування на 4 млрд доларів. Ці кошти необхідно зібрати в наступному році.

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