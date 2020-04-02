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ВМС США евакуюють моряків з ураженого коронавірусом авіаносця

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 11:59
ВМС США евакуюють моряків з ураженого коронавірусом авіаносця
Ілюстративне Фото (з відкритих джерел)

Всі моряки не покинуть корабель, але евакуюють якомога більше з них

Через поширення коронавірусу на борту американського авіаносця "Теодор Рузвельт" влада США вирішила до п'ятниці евакуювати звідти майже 3000 моряків. Про це повідомляє AP.

Як повідомляється, на американському авіаносцеві "Теодор Рузвельт", який пришвартований на Гуамі, близько 100 моряків отримали позитивний результат на коронавірус. На кораблі загалом знаходяться майже 5000 військових і для запобігання розповсюдженню коронавірусу серед них, військово-морські сили переміщують моряків в різні приміщення і, ймовірно, почнуть використовувати готельні номери найближчими днями.

Виконуючий обов'язки міністра ВМС США Томас Модлі заявив, що скоріш за все всі моряки не покинуть корабель, але евакуюють якомога більше з них. Він сказав, що на берег зійшло вже близько 1000 осіб, і через пару днів це число зросте щонайменше до 2700.

Нагадаємо, До ранку 2 квітня, через коронавірус у США за добу померли понад 1 200 людей. За весь час цей показник зріс до 5 119 осіб.

Також експерти, які входять в групу по координації зусиль по боротьбі з коронавірусом при адміністрації президента Дональда Трампа заявили, що смертність в США може скласти до 2,2 млн осіб при несприятливому розвитку ситуації.

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