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У США ще одна вакцина від COVID вийшла на фінальну стадію випробувань

Автор: РБК-Україна

Компанія Novavax перейшла до фінальної стадії випробувань своєї вакцини від коронавірусу у Сполучених Штатах. Випробування вакцини Novavax проходять не тільки в США, а також у Мексиці, Великобританії та ПАР.

Про це повідомляє газета Financial Times.

"Поки у світі лютує пандемія COVID-19, це випробування - критичний крок на шляху до створення глобального портфоліо безпечних і ефективних вакцин, щоб захистити населення світу", - заявив виконавчий директор Novavax Стенлі Ерік.

Компанія отримала на млрд доларів в рамках програми адміністрації Дональда Трампа "Операція надсвітловою швидкість".

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У випробуваннях візьмуть участь до 30 тисяч учасників. Приблизно чверть випробуваних буде старше 65 років, щонайменше 15% складуть афроамериканці.

Вакцину можна зберігати при температурі 2 - 8 градусів за Цельсієм, що вигідно відрізняє її від препарату BioNTech і Pfizer.

Нагадаємо, раніше уряд Канади уклало угоду з двома американськими компаніями Novavax і Johnson & Johnson про попереднє замовлення мільйонів доз вакцин проти COVID-19. В цілому Канада зарезервувала для себе понад 300 млн доз майбутньої вакцини.

Крім того, у ВООЗ прогнозують, що коронавірус Sars-cov-2 продовжить мутувати.

Прогноз погоди
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