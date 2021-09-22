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США і ЄС запустять партнерство для передачі covid-вакцин бідним країнам, - Байден

Автор: Дмитрий Кузнецов

США і Євросоюз запускають партнерство з безкоштовної передачі вакцин від коронавірусу бідним країнам. Крім цього Вашингтон і Брюссель почнуть боротьбу з дезінформацією про щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена.

"Ми запускаємо партнерство США і ЄС з вакцин з метою працювати більш тісно разом з нашими партнерами і розширювати глобальну вакцинацію", - сказав Байден, відкриваючи саміт по боротьбі з пандемією коронавірусу.

За його словами, США і ЄС зобов'язуються безоплатно передавати, а не продавати, вакцини від коронавірусу бідним країнам. Байден також додав, що в рамках партнерства почнеться боротьба з дезінформацією навколо прищепної кампанії.

Американський лідер додав, що цього року США планують провести багатосторонню нараду щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Байден запропонував організувати таку зустріч у першому кварталі 2022 року.

Нагадаємо, раніше агентство AP повідомило про плани США подвоїти закупівлю вакцини Pfizer від COVID - 19 для бідних країн до 1 мільярда доз.

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ЕвросоюзСполучені Штати АмерикиВакцина від коронавірусу