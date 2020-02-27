США і ЄС закликали Росію знайти замовників вбивства Нємцова

У США і ЄС закликали Росію провести повне розслідування вбивства опозиціонера Бориса Нємцова і знайти замовників злочину. Про це заявили в посольстві США в РФ і прес-служба Зовнішньополітичної служби ЄС.

США закликали вшанувати його пам'ять для підтвердження заявленої прихильності свободі слова.

"У п'яту річницю вбивства Бориса Нємцова ми знову закликаємо владу провести розслідування щодо тих, хто організував і замовив цей злочин. Борис Нємцов залишається прикладом для тих, хто прагне до демократії і вважає, що влада має бути підзвітна народові.", - йдеться в повідомленні посольства.

Також у ЄС закликали розслідувати вбивство Нємцова.

"Його вбивство повинно бути розслідувано повністю і транспарентно, з тим щоб всі особи, причетні до цього злочину, були притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні ЄС.

Нагадаємо, у президента РФ заявляли, що на території Росії не може бути ніякого міжнародного розслідування вбивства опозиціонера Бориса Нємцова.

РБК-Україна писало, що Нємцова застрелили в центрі Москви 27 лютого 2015 року. Виконавців злочину Заура Дадаєва, братів Анзора і Шадіда Губашевих, Темирлана Ескерханова і Хамзата Бахаева засудили до позбавлення волі на терміни від 11 до 20 років у колонії суворого режиму.