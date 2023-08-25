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В США эксполицейский устроил стрельбу в баре: есть погибшие и раненые

Фото: бывший полицейский в США убил 3 человека, еще 6 ранены (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Бывший полицейский устроил стрельбу в байкерском баре в Южной Калифорнии. Прежде чем его застрелила полиция, он убил трех человек и ранил еще шестерых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Стрельба произошла примерно в 80 км к юго-востоку от Лос-Анджелеса. В заведении находились десятки человек. Как утверждают СМИ, мужчина зашел в бар и нацелился на бывшую жену, ей удалось выжить.

Три человека погибли на месте. Двое из шести раненых находятся в критическом состоянии. Стрелок был убит офицером полиции в ходе перестрелки на месте инцидента.

Департамент полиции Вентуры заявил, что нападающий был сержантом в отставке Джоном Сноулингом, служившим с июля 1986 года по февраль 2014 года.

По данным Белого дома, президент Джо Байден был проинформирован о ситуации.

Случаи массовых стрельб в США

В городе Джаспер, штат Техас, девять подростков получили ранения из-за стрельбы во время вечеринки после выпускного бала. Инцидент произошел в средней школе, в зале церковного собрания.

Также в торговом центре в пригороде Далласа произошла стрельба. В клинику доставили пострадавших граждан, одной из жертв было всего 5 лет.

 

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