У США допустили можливість серйозних побічних ефектів від третьої дози COVID-вакцини

Вакцинація від коронавірусу третьою дозою може викликати серйозні побічні ефекти. Для їх виключення необхідно провести додаткові дослідження, щоб отримати більше даних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Як розповів виданню заступник директора центрів з контролю і профілактики захворювань США Джей Батлер, схема вакцинації від коронавірусу двома дозами різними препаратами може призвести до виникнення побічних ефектів. Третій укол підвищує ці ризики.
"Ми зацікавлені в тому, щоб дізнатися, чи може третя доза бути пов'язана з більш високими ризиками виникнення побічних реакцій", - сказав він.
За його словами, уряд США ще не прийняв рішення про те, чи проводити вакцинацію третьою дозою, але бачить в цьому "велику потребу", особливо серед літніх людей та інших груп з високим ризиком зараження інфекцією.
Батлер також зазначив, що не зустрічав жодних доказів зниження імунітету до COVID-19 серед жителів США, яким робили щеплення в грудні або січні.
Він додав, що існуючі щеплення забезпечують значний захист від "Дельта"-варіанту COVID-19, який вперше був виявлений в Індії і став домінуючим штамом в США.
Нагадаємо, раніше в ВООЗ заявили, що поки недостатньо даних про те, чи буде корисною третя доза вакцини від коронавірусу для підтримки захисту від вірусу.
Зазначимо, Pfizer має намір найближчим часом надати дані про проведення випробувань третьої (бустерної) дози препарат.