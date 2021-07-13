У США допустили можливість серйозних побічних ефектів від третьої дози COVID-вакцини

Як розповів виданню заступник директора центрів з контролю і профілактики захворювань США Джей Батлер, схема вакцинації від коронавірусу двома дозами різними препаратами може призвести до виникнення побічних ефектів. Третій укол підвищує ці ризики.

"Ми зацікавлені в тому, щоб дізнатися, чи може третя доза бути пов'язана з більш високими ризиками виникнення побічних реакцій", - сказав він.

За його словами, уряд США ще не прийняв рішення про те, чи проводити вакцинацію третьою дозою, але бачить в цьому "велику потребу", особливо серед літніх людей та інших груп з високим ризиком зараження інфекцією.

Батлер також зазначив, що не зустрічав жодних доказів зниження імунітету до COVID-19 серед жителів США, яким робили щеплення в грудні або січні.

Він додав, що існуючі щеплення забезпечують значний захист від "Дельта"-варіанту COVID-19, який вперше був виявлений в Індії і став домінуючим штамом в США.