У США допустили, що для повної COVID-вакцинації потрібні три щеплення

Він вважає, що це стосується принаймні мРНК-вакцин, таких як Pfizer.

"Я вважаю, що, коли все буде сказано і зроблено, виявиться, що правильна схема, принаймні, для вакцини з мРНК, - це дві початкові дози, основна, за якою через три-чотири тижні слід посилена, а ще через кілька місяців - третя", - заявив він.

При цьому Фаучі зазначив, що поки невідомо, чи знадобиться третя доза при вакцинації дітей.