США додатково закуплять 200 млн доз вакцини Moderna

Додаткові дози вакцини Moderna, в результаті чого загальний обсяг замовлень в США досягне 500 мільйонів, можуть бути використані для первинного щеплення, в тому числі дітям, або в якості можливої ревакцинації, заявила компанія.

В даний час компанія Moderna проводить клінічні випробування третьої ревакцинації своєї дозволеної вакцини, а також експериментальної вакцини для захисту від різних штамів коронавірусу.

У серпні минулого року уряд США уклав з компанією Moderna угоду на суму 1,53 мільярда доларів на поставку 100 мільйонів доз вакцини з можливістю придбання ще 400 мільйонів.

Компанія подала заявку на повне схвалення в США використовуваної в даний час вакцини COVID-19, а також попросила регулюючі органи дозволити її екстрене застосування для підлітків у віці від 12 до 17 років.

Компанія Moderna, яка станом на понеділок поставила уряду США 217 мільйонів доз своєї вакцини, заявила, що додаткова закупівля повинна забезпечити безперервність поставок протягом першого кварталу наступного року.

Компанія заявила, що вона має поставити 110 мільйонів доз у четвертому кварталі та 90 мільйонів у першому кварталі 2022 року.