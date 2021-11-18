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США домовилися з Pfizer про постачання 10 млн упаковок COVID-таблеток

Автор: Валерія Поліщук

Фармацевтична компанія Pfizer Inc підписала договір з урядом США на суму 5,29 мільярда доларів. У рамках угоди Pfizer повинен поставити 10 мільйонів курсів перорального противірусного препарату від COVID, починаючи з цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Пероральний препарат може стати новою перспективною зброєю в боротьбі з пандемією, оскільки його можна приймати в якості раннього домашнього лікування для запобігання госпіталізацій і смертей.

Раніше в листопаді компанія заявила, що препарат на 89% знижує ймовірність госпіталізації або смерті для дорослих, схильних до ризику важкої форми захворювання.

Результати випробувань свідчать про те, що препарат компанії Pfizer перевершує таблетку "Мольнупіравіру" компанії Merck & Co Inc, яка, як було показано в жовтні, вдвічі знижує ймовірність смерті або госпіталізації для пацієнтів з COVID з високим ризиком важкого захворювання.

Уряд США також підписав контракт вартістю 2,2 мільярда доларів на проведення курсів лікування препаратом Merck.

Нагадаємо, раніше Pfizer попросив Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволити екстрене використання своїх експериментальних таблеток від коронавірусу.

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