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США домовилися про ще 100 мільйонів доз вакцини Pfizer від коронавірусу

Автор: Роман Тверденко

Уряд США домовився про постачання додаткових 100 мільйонів доз вакцини від коронавіруса розробки Pfizer. Їх повинні передати американській владі до кінця липня.

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Про це повідомляє Reuters.

Згідно з домовленістю, мінімум 70 мільйонів доз з цієї партії Pfizer повинен передати до 30 червня 2021 року, а залишок не пізніше 31 липня. Угода обійдеться уряду Штатів в 2 мільярди доларів.

Спочатку США домовилися про поставку 100 мільйонів доз вакцини Pfizer, також на суму 2 мільярди доларів. Дози у рамках цієї домовленості вже поширюють і колять пацієнтам в Штатах.

Нагадаємо, 14 грудня в США почалася масова вакцинація від коронавіруса після схвалення препарату компанії Pfizer і BioNTech. Першою від коронавіруса вакцинували медсестру з Нью-Йорка.

В кінці минулого тижня США схвалили ще одну вакцину від коронавіруса. Другий схваленої вакциною стала розробка компанії Moderna. Її використання почалося 21 грудня.

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