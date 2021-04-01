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В США від COVID вакцинували понад чверть дорослого населення

Новость на русском → США, Четвер 01 квітня 2021 06:56
В США від COVID вакцинували понад чверть дорослого населення Фото: вакцинація (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

У США 28,9% дорослого населення отримали щонайменше одне щеплення вакциною від коронавірусу. Це понад 96 мільйонів осіб.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на Центри з контролю і профілактики захворювань.

Водночас близько 53,4 мільйона американців вважаються повністю вакцинованими від коронавірусу.

За даними Університету Джона Гопкінса, середній добовий показник нових випадків COVID в США збільшився з за десять днів з 54 799 до 66 875.

До слова, Джо Байден заявив, що поставив нову мету вакцинації від коронавірусу в США. Він очікує, що буде зроблено 200 мільйонів уколів за перші 100 днів свого перебування на посаді.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року Байден, який тоді був обраним президентом США, планував, що за 100 днів його президентства в країні зроблять 100 млн щеплень від коронавірусу. Це обіцянка глава держави виконав за 58 днів. Крім того, президент США Джо Байден озвучив терміни, коли в країні зможуть прищепити все населення.

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