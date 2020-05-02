У США від COVID-19 померло понад 65 тисяч людей

В США за останню добу від ускладнень, спричинених коронавірусом COVID-19, померло 1654 громадян. Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Станом на 5:00 2 травня, в США діагностовано 1 131 280 випадків захворювання. Померло від ускладнень, спричинених хворобою 65 766 осіб. Вже одужали 161 563 пацієнти.

За минулу добу підтверджено 30 057 випадків захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, у США кількість жертв коронавірусу COVID-19 перевищила втрати американської армії під час війни у В'єтнамі. За більш ніж десятиліття бойових дій у В'єтнамі загинули 58 220 людей.

За словами американського президента Дональда Трампа, у США лікарі провели вже близько 6 млн тестів на коронавірус COVID-19.

Білий дім має намір провести спецоперацію, щоб значно скоротити час, необхідний для розробки вакцини проти коронавірусу.

Раніше спецслужби США прийшли до висновку, що новий коронавірус COVID-19 не був виведений штучно або генетично модифікований.

У той же час Трамп впевнений, що коронавірус виник в лабораторії в Китаї. За його словами, Пекін не міг зупинити COVID-19, або не став цього робити.