В США мужчина устроил теракт на акции в поддержку израильских заложников, есть пострадавшие

В США во время акции в поддержку израильских заложников произошло ужасное событие: неизвестный поджег толпу. Полиция уже задержала подозреваемого, а ФБР расследует этот случай как возможный террористический акт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание на CNN .

Так, в городе Боулдер (штат Колорадо, США) злоумышленник бросил бутылки с воспламеняющейся жидкостью в толпу участников.

В результате инцидента минимум два человека получили ожоги и были доставлены в больницу. Остальные участники акции получили легкие ранения или пережили сильный стресс.

Акция "Run for Their Lives"

Нападение произошло во время регулярной еженедельной акции еврейской общины, которая называется Run for Their Lives ("Забег ради их жизней").

Данная акция не имеет никаких политических мотивов и направлена на то, чтобы привлечь внимание к гуманитарному кризису.

Участники акции носят красную одежду, приносят плакаты и иногда красные ленты, символизируя поддержку израильским заложникам, похищенным боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года во время атаки на Израиль.

Реакция правоохранителей

Подозреваемый был оперативно задержан непосредственно на месте происшествия.

Правоохранители сообщили, что Федеральное бюро расследований (ФБР) классифицирует этот инцидент как умышленный террористический акт.

В то же время следователи не исключают возможность, что нападавший мог страдать психическими расстройствами, и эта версия также находится в центре внимания расследования.

Комментарии правоохранителей

Директор ФБР Кэш Пател сообщил в соцсетях, что его ведомство полностью задействовано в расследовании и тесно сотрудничает с местными органами власти.

О нападении был проинформирован президент США Дональд Трамп.

Международная реакция

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон назвал инцидент терактом и призвал к жесткому международному ответу. "Время заявлений прошло. Настало время решительных действий против инициаторов, где бы они ни были", - подчеркнул он.