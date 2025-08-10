В США мужчина убил копа и обвинил COVID-вакцину в депрессии

Мужчина в США устроил стрельбу в штаб-квартире Центров контроля и профилактики заболеваний. Нападающий обвинил COVID-вакцину в своей депрессии и склонности к самоубийству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press и CNN .

По данным СМИ, инцидент произошел в пятницу вечером, 8 августа, в городе Атланта. Стрельба началась в аптеке Emory Point CVS на Клифтон-роуд, которая расположена прямо напротив главного входа в Центры контроля и профилактики заболеваний.

Стрелок имел на лице хирургическую маску, а при себе:

два пистолета,

винтовка,

дробовик,

два рюкзака с боеприпасами.

Он открыл огонь по меньшей мере по четырем зданиям CDC. В двух зданиях впоследствии обнаружили не менее 40 пулевых отверстий, а также несколько в третьем здании.

На вызов о стрельбе приехал офицер полиции округа ДеКалб Дэвид Роуз. Однако нападавший выпустил в него несколько пуль и 33-летний полицейский от полученных ранений скончался в больнице. Как известно, дома у него остались двое детей и беременная жена.

После длительной операции правоохранителей, стрелка нашли мертвым на втором этаже аптеки. Однако пока неизвестно, ранили его правоохранители или это было самоубийство.

Что известно о вероятном нападающем

Представитель правоохранительных органов сообщил AP, что в полицию обратился мужчина, который узнал в нападавшем своего сына. По его словам, сын был расстроен из-за смерти своей собаки, а также чрезмерно сосредоточился на теме вакцины от COVID-19.

Источники CNN говорят, что полиция после разговора с членами семьи подозреваемого имеет гипотезу, что он либо был болен, либо считал себя больным, и обвинил в этом вакцину от COVID-19.

По данным AP, стрелок обвинял вакцину от COVID-19 в том, что она сделала его депрессивным и склонным к самоубийству.

Примечательно и то, что стрельба произошла в ту же неделю, когда министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди - младший, который давно критикует вакцинацию против COVID-19 и имеет историю распространения дезинформации о вакцинах, объявил об отмене инвестиций в проекты по мРНК-вакцинам на сумму полмиллиарда долларов.