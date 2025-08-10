ua en ru
В США мужчина убил копа и обвинил COVID-вакцину в депрессии

США, Воскресенье 10 августа 2025 18:20
В США мужчина убил копа и обвинил COVID-вакцину в депрессии Фото: в США мужчина устроил стрельбу и убил копа (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Мужчина в США устроил стрельбу в штаб-квартире Центров контроля и профилактики заболеваний. Нападающий обвинил COVID-вакцину в своей депрессии и склонности к самоубийству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press и CNN.

По данным СМИ, инцидент произошел в пятницу вечером, 8 августа, в городе Атланта. Стрельба началась в аптеке Emory Point CVS на Клифтон-роуд, которая расположена прямо напротив главного входа в Центры контроля и профилактики заболеваний.

Стрелок имел на лице хирургическую маску, а при себе:

  • два пистолета,
  • винтовка,
  • дробовик,
  • два рюкзака с боеприпасами.

Он открыл огонь по меньшей мере по четырем зданиям CDC. В двух зданиях впоследствии обнаружили не менее 40 пулевых отверстий, а также несколько в третьем здании.

На вызов о стрельбе приехал офицер полиции округа ДеКалб Дэвид Роуз. Однако нападавший выпустил в него несколько пуль и 33-летний полицейский от полученных ранений скончался в больнице. Как известно, дома у него остались двое детей и беременная жена.

После длительной операции правоохранителей, стрелка нашли мертвым на втором этаже аптеки. Однако пока неизвестно, ранили его правоохранители или это было самоубийство.

Что известно о вероятном нападающем

Представитель правоохранительных органов сообщил AP, что в полицию обратился мужчина, который узнал в нападавшем своего сына. По его словам, сын был расстроен из-за смерти своей собаки, а также чрезмерно сосредоточился на теме вакцины от COVID-19.

Источники CNN говорят, что полиция после разговора с членами семьи подозреваемого имеет гипотезу, что он либо был болен, либо считал себя больным, и обвинил в этом вакцину от COVID-19.

По данным AP, стрелок обвинял вакцину от COVID-19 в том, что она сделала его депрессивным и склонным к самоубийству.

Примечательно и то, что стрельба произошла в ту же неделю, когда министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди - младший, который давно критикует вакцинацию против COVID-19 и имеет историю распространения дезинформации о вакцинах, объявил об отмене инвестиций в проекты по мРНК-вакцинам на сумму полмиллиарда долларов.

Кеннеди распустил комитет по вакцинам CDC

Заметим, что в начале этого лета министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший решил распустить весь комитет по вакцинам, который консультирует Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В целом Кеннеди-младший в течение многих лет был одним из самых известных антивакцинаторов и часто распространял ложные теории заговора относительно безопасности и эффективности вакцин.

Против вакцинации населения он выступал еще с 2005 года. Однако особую популярность он приобрел в 2020 году именно во время пандемии COVID-19.

