В США мужчина поджег себя возле суда, где рассматривают дело Трампа

Свидетель с места происшествия рассказал, что сначала услышал, как мужчина подбрасывал в воздух брошюры, а потом увидел, как он облил себя из канистры и поджег. По данным очевидцев, мужчина горел несколько минут.

"В тот момент я сказал: "О, черт, что я сейчас увижу?", - сказал свидетель.

Фото: в США мужчина поджег себя возле суда (twitter.com/hodgetwins)

Представитель нью-йоркской службы по чрезвычайным ситуациям сообщил, что человека забрали на носилках после того, как он, вероятно, сам себя подожг.

Причина инцидента пока неизвестна.