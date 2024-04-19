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В США мужчина поджег себя возле суда, где рассматривают дело Трампа

Фото: в США мужчина поджег себя возле суда (twitter.com/hodgetwins)
Автор: Карина Левицкая

В США возле здания суда Нью-Йорка, где проходил судебный процесс над бывшим президентом Штатов Дональдом Трампом, мужчина себя поджег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Свидетель с места происшествия рассказал, что сначала услышал, как мужчина подбрасывал в воздух брошюры, а потом увидел, как он облил себя из канистры и поджег. По данным очевидцев, мужчина горел несколько минут.

"В тот момент я сказал: "О, черт, что я сейчас увижу?", - сказал свидетель.

Фото: в США мужчина поджег себя возле суда (twitter.com/hodgetwins)

Представитель нью-йоркской службы по чрезвычайным ситуациям сообщил, что человека забрали на носилках после того, как он, вероятно, сам себя подожг.

Причина инцидента пока неизвестна.

 

Суд над Трампом

Напомним, что в США продолжается судебный процесс, связанный со 130 000 долларов в виде платежей, которые компания Трампа осуществила его тогдашнему адвокату Майклу Коэну.

По данным обвинения адвокат якобы передал деньги от имени Трампа, чтобы не дать порноактрисе Сторми Дэниелс обнародовать свои заявления о сексуальных отношениях с Трампом десять лет назад. Сам Трамп отрицает факт этой встречи.

Однако прокуроры утверждают, что выплаты Коэну были ошибочно зарегистрированы в качестве судебных гонораров. Прокуратура назвала эти деньги частью схемы сокрытия скандальных историй, которые, как боялся Трамп, могли помочь его сопернику на выборах 2016 года.

Детальнее о деле Трампа можно узнать в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп