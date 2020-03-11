У США кількість заражених коронавірусом перевищила тисячу осіб

У Сполучених Штатах Америки новим типом коронавірусу COVID-19 заразилися щонайменше 1 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на abcnews.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я США, від вірусу померли 30 американців.

На тлі спалаху коронавірусу, Демократична партія на чолі з лідером меншості в Сенаті Чаком Шумером закликала американського президента Дональда Трампа оголосити надзвичайну ситуацію в країні.

За даними американського університету Джона Хопкінса, коронавірусом заразилися понад 120 тис. осіб у всьому світі. Від вірусу померли щонайменше 4,3 тис. осіб, ще 66 тис. одужали. У Європейському регіоні зафіксовано понад 18 тис. випадків зараження.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що коронавірусом можуть заразитися до 70% німців.

Як повідомляло РБК-Україна, у зв'язку зі спалахом вірусу COVID-19, сьогодні Кабінет міністрів України ввів карантин на всій території країни до 3 квітня. Також для недопущення поширення інфекції деякі обмеження ввели влади Києва.