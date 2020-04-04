У США частину ув'язнених переведуть на домашній арешт через коронавірус

Фото: в'язниця в Південній Кароліні (southcarolinaradionetwork.com)

Цей наказ з'явився після того, як 5 ув'язнених померли від коронавірусу

Генеральний прокурор США Вільям Бар заявив, що федеральне бюро в'язниць стикається з надзвичайними ситуаціями у зв'язку з коронавірусом, через що було прийнято рішення почати випускати більше ув'язнених з-під варти в домашнє ув'язнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Згідно з розпорядженням Барра, почнуть випускати тих, хто знаходиться у федеральних в'язницях, найбільш постраждалих від COVID-19, включаючи такі установи, як "Окдейл" в Луїзіані, "Элктон" в Огайо і "Данбері" в Коннектикуті.

"Для всіх ув'язнених, яких ви вважаєте відповідними кандидатами для домашнього ув'язнення, ви повинні негайно обробити їх для передачі, а потім негайно передати їх після 14-денного карантину", - наводить слова генпрокурора США агентство.

Цей наказ з'явився після того, як 5 в п'ятницю ув'язнених померли від коронавірусу.

Також зазначається, що адвокати кримінального правосуддя протягом декількох місяців попереджали, що ув'язнення і в'язниці США є потенційними теплицями для зараження. Ув'язнені живуть в тісних приміщеннях, користуються загальними ванними кімнатами і столовими, і часто мають обмежений доступ до медичного обслуговування.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 1 млн випадків, а кількість смертей - 51 тисячу. Експерти ВООЗ підозрюють, що реальна кількість інфікованих набагато більше за безсимптомних випадків і відсутності широкомасштабного тестування.

Також РБК-Україна писало, що майже половина населення Землі ізольована через коронавірус. Близько 4 млрд людей у всьому світі отримали наказ залишатися вдома через запровадження карантинних заходів.