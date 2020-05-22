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США не будуть закривати кордони при другій хвилі коронавірусу, - Трамп

Новини » Суспільство     22.05.2020 - 06:32
США не будуть закривати кордони при другій хвилі коронавірусу, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr)

За словами американського президента, діяти будуть в залежності від ситуації

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не збирається закривати кордони країни у разі нової хвилі коронавірусу COVID-19. Трамп вважає, що США зможуть "загасити цю пожежу".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Таку заяву американський лідер зробив під час візиту на завод Ford у Мічигані.

"Ми не закриваємо нашу країну, якщо США постраждає від другої хвилі коронавірусної інфекції", - підкреслив він.

Трамп також порівняв ці спалахи з пожежами, зазначивши, що США під силу їх загасити.

"Ми збираємося загасити пожежі. Ми не збираємося закривати країну... Ми можемо загасити вогонь. Будь то тліюче вугілля або полум'я, ми його згасимо. Але ми не закриваємо нашу країну", - резюмував він.

Нагадаємо, за даними Європейського центру запобігання і контролю захворювань, перспектива другої хвилі коронавірусу у Європі зростає. Центр підкреслює, що нинішня епідемія ще не закінчилася, хоча уряди багатьох країн вже послабили обмеження.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували можливість другої смертоносної хвилі пандемії. При цьому пік буде збігатися з іншими сезонними захворюваннями.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикикарантинДональд ТрампКоронавірус
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