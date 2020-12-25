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США вимагатимуть негативний COVID-тест від прибулих з Британії

Автор: Дмитро Левицький

Президент США Дональд Трамп сьогодні має підписати указ про введення обов'язкового негативного тесту на коронавірус для всіх, хто прибуває з Британії. Нові обмеження пов'язані з виявленням нового штаму коронавірусу в Британії.

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Про це повідомив телеканал CNBC.

Введення нових обмежень анонсував Центр з контролю та профілактики захворювань у США (CDC). Якщо Трамп підпише документ сьогодні, то обмеження набудуть чинності вже 26 грудня.

Пасажири, які прямуватимуть у Британії, будуть зобов'язані надати авіакомпанії документи про результати своїх лабораторних досліджень або негативний ПЛР-тест на коронавірус, або тест на антиген.

Крім того, авіакомпанії повинні будуть підтвердити, що пасажир має негативний тест на коронавірус перед його посадкою на борт. Якщо пасажири відмовляться пройти тест на коронавірус, то їх не пустять на борт літака.

Нагадаємо, після виявлення нового штаму коронавірусу в Британії, який вчені вважають більш заразним за інші, десятки країн світу заборонили в'їзд з Британії. Україна зі свого боку не планує зупиняти авіасполучення зі Сполученим Королівством.

Більше про новий штам читайте в матеріалі РБК-Україна "Острів в ізоляції. Як світ реагує на "британський" коронавірус і що про нього відомо".

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