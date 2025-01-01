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В США автомобиль влетел в толпу во время празднования Нового года, много жертв

Иллюстративное фото: в США автомобиль влетел в толпу, десять человек погибли (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Новом Орлеане, Соединенные Штаты Америки (США), автомобиль въехал в большую толпу во время празднования Нового года. Десять человек погибли, еще 30 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как пишет ABC News, правоохранители утверждают, что наезд на толпу вероятно был преднамеренным, но водитель пока не задержан.

Все пострадавшие были госпитализированы в пять больниц Нового Орлеана.

Сейчас на месте событий работают спасатели и представители власти. Другие же подробности о ситуации пока неизвестны.

"Ужасный акт насилия произошел на Бурбон-стрит сегодня утром... Я призываю всех, кто находится вблизи места происшествия, избегать этого района", - написал Губернатор Луизианы Джефф Лэндри в своем Twitter-аккаунте.

Один из очевидцев рассказал, что во время инцидента также слышал выстрелы. 

Тем временем городской голова Нового Орлеана Латой Катрелл назвал сегодняшний случай "террористической атакой". 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как 20 декабря в городе Магдебург автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке, в результате чего погибли пять человек, среди которых был ребенок. В частности около 40 человек получили ранения. Среди пострадавших была и гражданка Украины.

Также в сентябре автомобиль бывшего кандидата в вице-президенты Тима Уолза попал в ДТП во время поездки на предвыборное мероприятие в Милуоки.

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Соединенные Штаты АмерикиНовый Орлеан