В США автомобиль влетел в толпу во время празднования Нового года, много жертв

Как пишет ABC News, правоохранители утверждают, что наезд на толпу вероятно был преднамеренным, но водитель пока не задержан.

Все пострадавшие были госпитализированы в пять больниц Нового Орлеана.

Сейчас на месте событий работают спасатели и представители власти. Другие же подробности о ситуации пока неизвестны.

"Ужасный акт насилия произошел на Бурбон-стрит сегодня утром... Я призываю всех, кто находится вблизи места происшествия, избегать этого района", - написал Губернатор Луизианы Джефф Лэндри в своем Twitter-аккаунте.

Один из очевидцев рассказал, что во время инцидента также слышал выстрелы.

Тем временем городской голова Нового Орлеана Латой Катрелл назвал сегодняшний случай "террористической атакой".