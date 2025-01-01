В США автомобиль влетел в толпу во время празднования Нового года, много жертв

В Новом Орлеане, Соединенные Штаты Америки (США), автомобиль въехал в большую толпу во время празднования Нового года. Десять человек погибли, еще 30 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как пишет ABC News, правоохранители утверждают, что наезд на толпу вероятно был преднамеренным, но водитель пока не задержан.
Все пострадавшие были госпитализированы в пять больниц Нового Орлеана.
Сейчас на месте событий работают спасатели и представители власти. Другие же подробности о ситуации пока неизвестны.
"Ужасный акт насилия произошел на Бурбон-стрит сегодня утром... Я призываю всех, кто находится вблизи места происшествия, избегать этого района", - написал Губернатор Луизианы Джефф Лэндри в своем Twitter-аккаунте.
Один из очевидцев рассказал, что во время инцидента также слышал выстрелы.
Тем временем городской голова Нового Орлеана Латой Катрелл назвал сегодняшний случай "террористической атакой".
Напомним, РБК-Украина писало о том, как 20 декабря в городе Магдебург автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке, в результате чего погибли пять человек, среди которых был ребенок. В частности около 40 человек получили ранения. Среди пострадавших была и гражданка Украины.
Также в сентябре автомобиль бывшего кандидата в вице-президенты Тима Уолза попал в ДТП во время поездки на предвыборное мероприятие в Милуоки.
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