RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У США 90% дорослих отримають можливість прищепитися від COVID до 19 квітня

Автор: Роман Тверденко

У США надають можливість отримати першу дозу вакцини від коронавіруса абсолютній більшості дорослого населення. 90% людей можуть прищепитися до 19 квітня.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє CNBC.

Він розповів про розширеному плані вакцинації, який передбачає збільшення кількості пунктів вакцинації і тепер в більшості штатів дорослі, без яких-небудь груп пріоритетності, можуть прищепитися в радіусі п'яти миль від власного будинку.

Після того, як в США вдалося досягти мети 100 мільйонів введених доз на 60-й день Байдена на посаді замість 100-го і тепер президент хоче в цей же період встигнути здійснити 200 мільйонів щеплень.

Відомо, що адміністрація президента США хоче, щоб у всіх штатах відкрили доступ до вакцинації для всіх дорослих пацієнтів не пізніше 1 травня. Вже зараз ця можливість є в 31 штаті.

Раніше повідомлялося, що команда вчених з Університетського коледжу Лондона досліджувала ефективність вакцин від коронавіруса Pfizer і AstraZeneca для старших людей. Дослідження показали, що одна доза цих препаратів дає 62% захисту підопічним похилого віку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиВакцина від коронавірусу
Читайте також
Країни Африки домовилися про закупівлю 400 млн доз вакцини Johnson&Johnson
Степанов назвав терміни поставки першої партії вакцин через COVAX
COVID-вакцинація в Україні: у чотирьох областях не зробили жодного щеплення за добу
Прогноз погоди