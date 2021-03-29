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У США 90% дорослих отримають можливість прищепитися від COVID до 19 квітня

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 29 березня 2021 22:37
У США 90% дорослих отримають можливість прищепитися від COVID до 19 квітня Фото: вакцинація від коронавіруса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

У США надають можливість отримати першу дозу вакцини від коронавіруса абсолютній більшості дорослого населення. 90% людей можуть прищепитися до 19 квітня.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє CNBC.

Він розповів про розширеному плані вакцинації, який передбачає збільшення кількості пунктів вакцинації і тепер в більшості штатів дорослі, без яких-небудь груп пріоритетності, можуть прищепитися в радіусі п'яти миль від власного будинку.

Після того, як в США вдалося досягти мети 100 мільйонів введених доз на 60-й день Байдена на посаді замість 100-го і тепер президент хоче в цей же період встигнути здійснити 200 мільйонів щеплень.

Відомо, що адміністрація президента США хоче, щоб у всіх штатах відкрили доступ до вакцинації для всіх дорослих пацієнтів не пізніше 1 травня. Вже зараз ця можливість є в 31 штаті.

Раніше повідомлялося, що команда вчених з Університетського коледжу Лондона досліджувала ефективність вакцин від коронавіруса Pfizer і AstraZeneca для старших людей. Дослідження показали, що одна доза цих препаратів дає 62% захисту підопічним похилого віку.

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