У США 8-річний хлопчик вчинив самогубство через булінг, його сім'ї виплатять 3 млн доларів
У США 8-річний Габріель Тай наклав на себе руки через булінг з боку дітей. Шкільний округ штату Огайо виплатить 3 мільйони доларів його родині.
Про це повідомляє ABC News.
ГабріельТай вчився у третьому класі. 26 січня 2017 року хлопчик повернувся додому і повісився у своїй кімнаті.
За даними слідства, 24 січня 2017 року один із учнів побив його у шкільному туалеті. Зазначається, що Габріель сім хвилин залишалася на підлозі непритомним, поки інші учні насміхалися над ним і штовхали ногами. Це зафіксували камери відеоспостереження.
Через два дні на нього знову напали у туалеті. Після цього він наклав на себе руки.
Батьки третьокласника подали позов до суду, звинувативши керівництво і співробітників школи у байдужості та приховуванні інформації щодо булінгу, що вчинявся щодо їхнього сину
Судовий процес тривав два роки, і 4 червня шкільний округ погодився виплатити компенсацію.
Окрім компенсації, угода також містить заклик до впровадження реформ у боротьбі з булінгом, зокрема до навчання персоналу, зусиль з виявлення винуватців і жертв цькувань.
Окрім того, у початковій школі Карсона з'явиться меморіал пам'яті Габріеля Тайя.
Нагадаємо, у Херсонській області 14-річна школярка стала жертвою цькування. Над дівчинкою протягом року систематично знущалися троє 17-річних старшокласників. В результаті чого дитина наковталася таблеток. На щастя, школярку вчасно доставили в лікарню і тим самим врятували її життя.