У США понад 3 млн хворих на COVID-19. Трамп хоче відкрити школи восени

Число інфікованих коронавірусом в Сполучених Штатах Америки перевищило 3 млн осіб. Щодня COVID-19 реєструють у понад 40 тисяч американців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Worldometers.

Так, за останню добу захворіли майже 45 тисяч громадян, майже стільки ж заразилися позавчора. А ще кілька днів тому Штати встановили антирекорд за кількістю нових хворих, коронавірус підтвердили у понад 57 тис. американців.

Зазначимо, незважаючи на зростаюче число хворих, смертність в США від коронавірусу знаходиться на дуже низькому рівні. Так, за останні кілька днів померло близько 500 осіб, у той час як ще кілька тижнів тому США повідомляли про мінімум 1000 померлих щодня.

Зниження летальності від COVID-19 зазначив і американський президент Дональд Трамп. У себе в Twitter він написав, що рівень смертності в США "майже найнижчий у світі". На його думку, це дозволяє говорити про перспективи відновлення економіки і часткове зняття карантину, зокрема - дозволить відновити навчальний процес вже цієї осені.

"Кількість смертей в США значно нижче, більш ніж в десять разів з початку пандемії. Школи повинні бути відкриті восени", - заявив Трамп.

Нагадаємо, 2 липня у світі зафіксували найбільше число нових випадків коронавірусу, Штати були серед "лідерів".

На тлі нових спалахів в США головний інфекціоніст США спрогнозував, що число нових хворих в країні може збільшитися до 100 тисяч в день.

Також повідомлялося, що коронавірусом заразилася радниця Трампа.