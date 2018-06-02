Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В США майже 200 осіб отруїлися салатом

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 08:58
Фото: ілюстративне фото (wikimedia.org)
Фото: ілюстративне фото (wikimedia.org)

За даними Associated Press, не менше п'яти осіб померли в результаті отруєння

У Сполучених Штатах Америки майже 200 осіб отруїлися салатом-латуком, не менше п'яти осіб померли. Про це повідомляється Associated Press.

Повідомляється, що зараженим салатом-латуком отруїлися 197 осіб у 35 штатах. Також повідомляється, що не менше п'яти осіб померли, ще 89 постраждалих були госпіталізовані. Передбачається, що причиною масового отруєння став заражений кишковою паличкою салат зі штату Аризона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на заході Ірану понад 700 людей отруїлися грибами. Крім того, у результаті отруєння померли дев'ять осіб, ще 50 перебували в критичному стані, кільком з них була потрібна термінова пересадка печінки.

Найбільшу кількість потерпілих було зафіксовано в провінціях Керманшах, Курдистан, Лурестан, Зенджан, Західний Азербайджан і Казвін.
 

В Україні зараз немає сироватки від ботулізму, - Курпіта
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, отравление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top