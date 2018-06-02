В США майже 200 осіб отруїлися салатом

За даними Associated Press, не менше п'яти осіб померли в результаті отруєння

У Сполучених Штатах Америки майже 200 осіб отруїлися салатом-латуком, не менше п'яти осіб померли. Про це повідомляється Associated Press.

Повідомляється, що зараженим салатом-латуком отруїлися 197 осіб у 35 штатах. Також повідомляється, що не менше п'яти осіб померли, ще 89 постраждалих були госпіталізовані. Передбачається, що причиною масового отруєння став заражений кишковою паличкою салат зі штату Аризона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на заході Ірану понад 700 людей отруїлися грибами. Крім того, у результаті отруєння померли дев'ять осіб, ще 50 перебували в критичному стані, кільком з них була потрібна термінова пересадка печінки.

Найбільшу кількість потерпілих було зафіксовано в провінціях Керманшах, Курдистан, Лурестан, Зенджан, Західний Азербайджан і Казвін.

