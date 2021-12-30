У США за 12 годин надрукували будинок й подарували його сім'ї: фото результату

В США компанія Alquist, в рамках програми з підтримки малозабезпечених сімей Habitat for Humanity, надрукувала на 3D-принтері будинок лише за 12 годин. Його вже встигли навіть подарувати.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як зазначається на сайті програми, будинки не дарують безкоштовно, а продають малозабезпеченим сім’ям за низькими цінами в безвідсоткову іпотеку. Власниками надрукованої будівлі стали Ейпріл Стрінгфілд та її 13-річний син.
Фото: у США за 12 годин надрукували будинок й подарували його сім'ї (habitatpgw.org)
Що відомо про надрукований будинок:
В одній із кімнат було встановлено компактний 3D-принтер, аби власники будинку мали можливість, у разі необхідності - друкувати необхідні їм речі.
"Ми з сином дуже вдячні. Я завжди хотіла бути домовласницею. Це мрія, що стала дійсністю",- відзначила Ейпріл Стрінгфілд.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у селищі міського типу Недригайлові, вперше в Україні - друкували будинок за допомогою 3D-принтеру.