У США за 12 годин надрукували будинок й подарували його сім'ї: фото результату

Як зазначається на сайті програми, будинки не дарують безкоштовно, а продають малозабезпеченим сім’ям за низькими цінами в безвідсоткову іпотеку. Власниками надрукованої будівлі стали Ейпріл Стрінгфілд та її 13-річний син.

Фото: у США за 12 годин надрукували будинок й подарували його сім'ї (habitatpgw.org)

Що відомо про надрукований будинок:

його площа становить 111 квадратних метрів;

в основі лежить швидкотвердний бетон;

матеріал є стійким до пошкоджень та добре зберігає температуру;

друкування скоротило затрати на будівництво на 15%;

в будинку є три спальні та дві ванні кімнати;

будинок обладнаний розумною домашньою системою, яка керується комп’ютером на базі Raspberry Pi. Він стежить за безпекою й керує датчиками світла, води й опалення;

в майбутньому будинок можна обладнати сонячними батареями.

В одній із кімнат було встановлено компактний 3D-принтер, аби власники будинку мали можливість, у разі необхідності - друкувати необхідні їм речі.

"Ми з сином дуже вдячні. Я завжди хотіла бути домовласницею. Це мрія, що стала дійсністю",- відзначила Ейпріл Стрінгфілд.