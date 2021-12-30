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У США за 12 годин надрукували будинок й подарували його сім'ї: фото результату

Автор: Сергій Пишкін

В США компанія Alquist, в рамках програми з підтримки малозабезпечених сімей Habitat for Humanity, надрукувала на 3D-принтері будинок лише за 12 годин. Його вже встигли навіть подарувати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначається на сайті програми, будинки не дарують безкоштовно, а продають малозабезпеченим сім’ям за низькими цінами в безвідсоткову іпотеку. Власниками надрукованої будівлі стали Ейпріл Стрінгфілд та її 13-річний син.

Фото: у США за 12 годин надрукували будинок й подарували його сім'ї (habitatpgw.org)

Що відомо про надрукований будинок:

  • його площа становить 111 квадратних метрів;
  • в основі лежить швидкотвердний бетон;
  • матеріал є стійким до пошкоджень та добре зберігає температуру;
  • друкування скоротило затрати на будівництво на 15%;
  • в будинку є три спальні та дві ванні кімнати;
  • будинок обладнаний розумною домашньою системою, яка керується комп’ютером на базі Raspberry Pi. Він стежить за безпекою й керує датчиками світла, води й опалення;
  • в майбутньому будинок можна обладнати сонячними батареями.

В одній із кімнат було встановлено компактний 3D-принтер, аби власники будинку мали можливість, у разі необхідності - друкувати необхідні їм речі.

"Ми з сином дуже вдячні. Я завжди хотіла бути домовласницею. Це мрія, що стала дійсністю",- відзначила Ейпріл Стрінгфілд.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у селищі міського типу Недригайлові, вперше в Україні - друкували будинок за допомогою 3D-принтеру.

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