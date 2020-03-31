Терміни розслідування у справі вбивства Шеремета продовжили до червня

Офіс генерального прокурора на прохання слідчих поліції продовжив строки досудового розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до 12 червня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske.

Як повідомив прокурор у справі Сергій Зузак, слідчі Нацполіції просили продовжити строки досудового слідства за підозрою Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку, наголошуючи на необхідності завершення ще близько 20 експертиз та проведення додаткових слідчих дій.

За словами прокурора, без їх завершення передавати справу до суду - зарано. Наразі усі троє підозрюваних відмовилися від проходження поліграфу, а також дехто з них від психологічної та антропологічної експертиз.

Водночас адвокати підозрюваних Антоненка, Кузьменко та Дугарь подавали заперечення щодо цього клопотання, наголошуючи на тому, що докази, які б спростовували аргументи захисту, відсутні і сам документ складений з порушеннями.

Також найближчими днями мають відбутися судові засідання щодо продовження запобіжних заходів підозрюваним, які спливають на початку квітня.

Нагадаємо, слідство продовжує процес розсекречення матеріалів більше 500 негласних розшукових дій у справі про вбивстві журналіста Павла Шеремета. Правоохоронці зазначали, що відмова підозрюваних від участі в слідчих діях ускладнює проведення слідчих експертиз.

Раніше у Офісі генпрокурора заявляли, що для передачі до суду матеріалів справи про вбивстві журналіста Павла Шеремета на даний момент зібрана недостатня кількість доказів.