Строки досудового розслідування у справі "Роттердам+" вичерпані, - ВАКС

Передбачені законом строки досудового розслідування у справі "Роттердам+", яке тривало з 2017 року, закінчилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст рішення Вищого антикорупційного суду від 13 жовтня, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Беручи до уваги те, що станом на 27.08.2020 залишалося 3 (три) дні строку досудового розслідування, беручи до уваги скасування постанов про закриття кримінального провадження 25.01.2021, 15.04.2021, а також відновлення досудового розслідування для закриття кримінального провадження 20.05.2021, слідча суддя доходить висновку, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000209 від 24.03.2017 закінчився", - йдеться в повному тексті рішення.

Слідча суддя звертає увагу на тривалість досудового розслідування, що здійснювалося із 2017 року.

"За цей час беззаперечно було зібрано великий обсяг матеріалів (у судовому засіданні прокурор зазначав про щонайменше 108 томів). Збирання доказів здійснювалось безперешкодно протягом усього строку. Крім цього, строки досудового розслідування неодноразово продовжувалися, що надавало об`єктивну можливість органу досудового розслідування проводити слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії у цьому провадженні", - йдеться в повному тексті рішення.