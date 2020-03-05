Термін обсервації у Нових Санжарах закінчено, коронавірусу ні в кого немає

Екс-міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що термін обсервації у Нових Санжарах евакуйованих з Уханя українців завершений і коронавірусу ні в кого немає. Про це вона написала у Facebook.

Скалецька зазначила, що протягом двох тижнів вся Україна мала можливість детально стежити за обсервацією евакуйованих з Уханя громадян.

"14-денний термін обсервації закінчився. Ми вже спакували речі і готуємося повернутися до своїх родин, друзів і звичного життя. Найважливішим є те, що всі евакуйовані з Китаю, члени екіпажу і команда супроводу - не хворі на коронавірус", - написала вона.

Нагадаємо, у Чернівецькій області в четвер ще двох громадян України госпіталізували в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували по Італії.

РБК-Україна писало, що коронавірус в Україні зафіксували у чоловіка в Чернівцях 3 березня. Це перший лабораторно підтверджений випадок на території країни.

Нагадаємо, представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт прогнозує зростання кількості заражених коронавірусом в країні.