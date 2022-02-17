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Все через "Омікрон". Кузін пояснив скорочення термінів самоізоляції при COVID-19, але є нюанс

Автор: Кароліна Гайдук

Термін самоізоляції при коронавірусі в Україні скорочено до 5 днів. У МОЗ пояснюють таке рішення особливостями штаму "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

"Варіант" Омікрон " має менший інкубаційний період в порівнянні з іншими штамами вірусу - він становить 3 дні. Саме тому було рекомендовано скорочення амбулаторно-поліклінічного лікування до 5 днів. Це дозволяє скоротити мінімальний термін перебування пацієнтів під контролем, особливо тих, у яких легкий перебіг хвороби", - зазначив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, мова йде саме про мінімальний термін лікування або самоізоляції, тобто 5 днів.

"Якщо пацієнт на 6 день має симптоми захворювання, то тут не може йти мови про завершення лікування або самоізоляції", - підсумував Кузін.

Як зазначається, раніше мінімальний термін перебування для лікування або самоізоляції становив 10 днів. І навіть якщо людина одужала раніше, він в будь-якому випадку повинен був чекати, коли закінчиться зазначений термін.

Відзначимо, що в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 33 330 осіб. Крім того, померли за вчора 259 осіб.

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