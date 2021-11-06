Термін дії сертифікатів після одужання від COVID-19 суттєво скоротили

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку формування та використання COVID-19-сертифікатів. Термін дії міжнародних та внутрішніх сертифікатів після одужання скорочений зі 180 до 105 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну від 4 листопада 2021 р. № 1156 , оприлюднену на Урядовому порталі.

Крім того, порядок доповнений нормою про те, що COVID-сертифікат після одужання може бути сформований не більше двох разів за один календарний рік.

Норми щодо дії сертифікатів містяться у Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби.