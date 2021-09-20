В середній школі США відкрили стрілянину, щонайменше двоє людей постраждали

В штаті США Вірджинія, в одній із середніх шкіл, сталася стрілянина. Наразі відомо про двох постраждалих, чиї особистості не розкриваються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на WAVY .

Наразі поліція не розголошує інформацію про постраждалих й підозрюваного. Також невідомо, чи продовжуються пошукові роботи, однак розслідування триває.

Зазначається, що під час інциденту усіх учнів евакуювали до тенісних кортів школи, аби їх могли забрати батьки.

There's been another school shooting: Two people have reportedly been shot at Heritage High School in Newport News, Virginia. pic.twitter.com/5VnECGscb0 — The Recount (@therecount) September 20, 2021

За словами місцевого офіцера, правоохоронці продовжують збирати додаткову інформацію. Сусідня від школи академія також закрита.

Життям двох постраждалих осіб наразі нічого не загрожує, однак їх госпіталізували.