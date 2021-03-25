Серед вакцин від COVID-19 українці найменше довіряють російській

У середині березня українці найбільше довіряють вакцинам від COVID-19, виготовленим у Великій Британії, США та країнах Європейського союзу. Російська вакцина користується відносною довірою тільки серед деяких груп населення.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
За даними опитування, вакцинам з Великої Британії довіряють 55%, з США - 50%, в ЄС - 47%. Не довіряють - близько 20%.
Вакцинам, зробленим в Індії, довіряють 30%, не довіряють - 45%, вагалися з відповіддю - 23%. Вакцинам з Китаю довіряють 17%, не довіряють - 35%, вагалися з відповіддю - 46%.
Російським вакцинам довіряють найменше: довіру їм висловили 17%, недовіру - 58%.
Відносно більше прихильників вакцини, виробленої на території Росії, серед мешканців Півдня і Сходу, старших опитаних, супер-критиків процесу вакцинації від коронавірусу, виборців партії "Опозиційна платформа - За життя", партій Шарія та Мураєва.
Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 18-19 березня 2021 року серед 1500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%.
Нагадаємо, за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", у середині березня 27% українців готові зробити щеплення вакциною від коронавіруса Covieshield. Не хочуть робити щеплення цим препаратом 67% респондентів.
За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", абсолютна більшість українців (71%) вважають, що коронавірус - це штучно створений вірус. Тільки 19% респондентів думають, що він виник природним шляхом.
політиків - 42%.