Серед українців переважає думка про перебільшеність загрози COVID-19

Приблизно половина (51%) українців вважають, що загроза коронавірусу перебільшена. Їх кількість переважає тих, хто не підтримує цієї думки (43%).

За даними опитування, в цілому у світі наприкінці 2020 року вважали коронавірус перебільшеною загрозою 42% респондентів, протилежної думки дотримувалися 53% опитаних.

Позиція, що загроза насправді перебільшена, дещо зростає порівняно з останніми місяцями. Наприклад, на початку минулого року світова громадська думка стосовно перебільшення цієї загрози теж набула чималого поширення. Пізніше, під час так званого першого піку захворювання, прихильники цього конкретного погляду скоротилися до третини респондентів, тоді як ті, хто не підтримував його, становили майже дві третини. Проте влітку, зі зменшенням числа зареєстрованих випадків COVID-19, віра в перебільшення проблеми знову почала рости. Тенденція до зростання переконаності в тому, що криза перебільшена, зберігалася і в кінці 2020 року.

За даними опитування, більшість населення Австралії, США і ЄС (особливо західних країн ЄС) відкидають твердження про перебільшення загрози.

Під час дослідження Gallup International було опитано 44 796 осіб у 47 країнах світу. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2020 року було проведено співбесіду з представницькою вибіркою з приблизно 1000 чоловіків та жінок, або особистим шляхом, по телефону або через Інтернет. Похибка опитування становить від + 3-5% на рівні 95% довіри.