Серед працівників Чорнобильської АЕС виявили хворого коронавірусом

Фото: медики в масках (УНІАН)

Хворий та ще один працівник ЧАЕС, який контактував з ним, на самоізоляції

Серед співробітників Чорнобильської атомної електростанції (АЕС) в одного підтверджено випадок захворювання коронавірусом COVID-19. Хворий перебуває на самоізоляції.

Про це повідомляє Держагентство з управління зоною відчуження.

Інформація про зараження одного із працівників стала відома у вівторок, 23 червня. Зазначається, що востаннє хворий перебував на роботі 9 червня, після чого пішов у чергову відпустку.

"Працівника направлено на самоізоляцію, він перебуває під наглядом лікаря", - уточнили в держагентстві.

Встановлено також одну контактну особу серед персоналу ЧАЕС, у якої є підозра на коронавірусну інфекцію. Ця людина також перебуває на самоізоляції під наглядом медика.

Нагадаємо, в Україні станом на вівторок, 23 червня, найбільше поширення захворювання коронавірусом зафіксовано в десяти областях, хоча в окремих з них лікарні завантажені наполовину.

Як писало РБК-Україна, з 22 червня в Україні почала діяти нова методологія оцінювання епідситуації у регіонах, згідно з якою посилювати карантин можуть в окремих населених пунктах.

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Автор: РБК-Україна