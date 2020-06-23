ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Серед працівників Чорнобильської АЕС виявили хворого коронавірусом

Новини » Коронавірус     23.06.2020 - 23:49
Серед працівників Чорнобильської АЕС виявили хворого коронавірусом
Фото: медики в масках (УНІАН)

Хворий та ще один працівник ЧАЕС, який контактував з ним, на самоізоляції

Серед співробітників Чорнобильської атомної електростанції (АЕС) в одного підтверджено випадок захворювання коронавірусом COVID-19. Хворий перебуває на самоізоляції.

Про це повідомляє Держагентство з управління зоною відчуження.

Інформація про зараження одного із працівників стала відома у вівторок, 23 червня. Зазначається, що востаннє хворий перебував на роботі 9 червня, після чого пішов у чергову відпустку.

"Працівника направлено на самоізоляцію, він перебуває під наглядом лікаря", - уточнили в держагентстві.

Встановлено також одну контактну особу серед персоналу ЧАЕС, у якої є підозра на коронавірусну інфекцію. Ця людина також перебуває на самоізоляції під наглядом медика.

Нагадаємо, в Україні станом на вівторок, 23 червня, найбільше поширення захворювання коронавірусом зафіксовано в десяти областях, хоча в окремих з них лікарні завантажені наполовину.

Як писало РБК-Україна, з 22 червня в Україні почала діяти нова методологія оцінювання епідситуації у регіонах, згідно з якою посилювати карантин можуть в окремих населених пунктах.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ЧАЭСзаражениеизоляцияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся