RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Серед загиблих - дитина. З'явилися відео наслідків обстрілу Слов'янська

Наслідки обстрілу Слов'янська (фото: facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Наталія Гурковська

Серед загиблих в результаті обстрілу Слов’янська Донецької області 3 липня, є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Вадима Ляха.

"Серед загиблих - дитина. Серед поранених - працівник комунального підприємства", - розповів він.

За його словами, під обстріл потрапили декілька мікрорайонів міста - Артема, Залізничний, Північний, Машмет, М'ясокомбінат.

"Руйнування в житловому секторі та на комунальних підприємствах - КАТП, тролейбусному управлінні, фільтрувальній станції", - додав Лях.

Як повідомлялось, 3 липня Слов'янськ (Донецька область) потрапив під наймасштабніший обстріл російських окупантів за останній час. У місті спалахнуло через ворожі атаки до 15 пожеж.

Додамо, що внаслідок обстрілу російських окупантів Слов'янська Донецької області 3 липня 6 людей загинули та 15 отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слов'янськ