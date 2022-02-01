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Серед пасажирів літака олімпійської збірної Норвегії виявили коронавірус

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Пекін, Вівторок 01 лютого 2022 16:28
Серед пасажирів літака олімпійської збірної Норвегії виявили коронавірус Фото: у літаку олімпійської збірної Норвегії виявили коронавірус (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Серед пасажирів літака олімпійської збірної Норвегії після приземлення в Пекіні виявили коронавірус. Відзначається, що інфекцію виявили у двох співробітників адміністрації команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK TV.

За даними видання, два співробітники адміністрації олімпійської збірної Норвегії склали позитивний тест на коронавірус після прибуття в Пекін. Зазначається, що вони нещодавно перехворіли на інфекцію.

Для підтвердження результатів першого тестування буде проведено повторне. У разі позитивної відповіді - команду відправлять на карантин.

"Якщо і ці тести (повторні - ред.) будуть позитивними, нас чекає ізоляція. Тісні контакти поки не з'ясовані, але близьких контактів практикуючих, пов'язаних з цими двома випадками, немає", - цитує видання заяву олімпійського комітету Норвегії.

На борту перебували представники збірної Норвегії з біатлону, багатоборства, фрістайлу та сноуборду. Крім того, цим літаком до Пекіна прилетіла велика частина національної команди Данії, кілька Шведських спортсменів, представники норвезької та Данської преси.

Нагадаємо, 26 січня стало відомо про епідемію коронавірусу у збірній Норвегії з лижних перегонів.

Відзначимо, через загрозу зараження коронавірусом збірну Норвегії вирішили відправляти до Пекіна чартерними рейсами.

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