Серед пасажирів літака олімпійської збірної Норвегії виявили коронавірус

Серед пасажирів літака олімпійської збірної Норвегії після приземлення в Пекіні виявили коронавірус. Відзначається, що інфекцію виявили у двох співробітників адміністрації команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK TV .

За даними видання, два співробітники адміністрації олімпійської збірної Норвегії склали позитивний тест на коронавірус після прибуття в Пекін. Зазначається, що вони нещодавно перехворіли на інфекцію.

Для підтвердження результатів першого тестування буде проведено повторне. У разі позитивної відповіді - команду відправлять на карантин.

"Якщо і ці тести (повторні - ред.) будуть позитивними, нас чекає ізоляція. Тісні контакти поки не з'ясовані, але близьких контактів практикуючих, пов'язаних з цими двома випадками, немає", - цитує видання заяву олімпійського комітету Норвегії.

На борту перебували представники збірної Норвегії з біатлону, багатоборства, фрістайлу та сноуборду. Крім того, цим літаком до Пекіна прилетіла велика частина національної команди Данії, кілька Шведських спортсменів, представники норвезької та Данської преси.