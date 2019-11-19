Серед бойовиків на Донбасі поширюються інфекційні захворювання, - розвідка

На Донбасі поширюються інфекційні захворювання серед особового складу бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства оборони України.

Зазначається, що за інформацією Головного управління розвідки міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ намагається приховати масштаби поширення інфекційних хвороб серед особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Кількість інфекційних захворювань зростає у тому числі через те, що завезені з території РФ медикаменти є простроченими і непридатними для використання.

Нагадаємо, впродовж минулого тижня втрати російсько-окупаційних сил на Донбасі склали майже 30 осіб, з них понад 10 було ліквідовано.

Раніше повдіомлялося, що окупаційна влада оголосила про проведення спільних навчань з залученням незаконних збройних формувань та російських військових на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

РБК-Україна писало, що за даними розвідки, командування російських окупаційних військ на Донбасі підтримує високий рівень бойової готовності.