Відразу в яблучко: довгонога Леся Нікітюк завела мережу пікантним фото топлес

Леся Нікітюк знову схвилювала армію шанувальників гарячим фото
Леся Нікітюк, яка раніше порадувала шанувальників пікантними знімками з нової провокаційній фотосесії, знову спокусила відвертим кадром - відома телеведуча в спальні в облягаючих штанях і топлес похвалилася точеними формами та "обпекла" фанів гарячим поглядом.
Леді Ле опублікувала фото в Instagram та в жартівливій формі розповіла історію - як їй вдалося зняти себе справжню.
Також зірка підбурила підписників і зазначила, що всі частини її тіла, які видно на кадрі - справжні, та жодний фотошоп не використовувався.
"От багато було у мене фотосесій, а от що б я залишилася задоволена результатом... не завжди бувало. Завжди багато ретуші, якісь незрозумілі пози... всі ось ці "задники" різнокольорові... коротше не можу я знайти людей, які покажуть мене - мною!!! Ну або відкриють жіночність!...
Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)
...І тут значить я веду весілля (я вопше весіль не веду, а тут заплатили), підбігають дві дівчинки та кричать "Астанавитесь"! Швидко роблять один знімок і відразу в яблучко!... А вам як? Відразу кажу... циця на фото моя! Ставте в коментах + якщо ок", - написала Леся.
Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)
У мережі Нікітюк обсипали компліментами та вчергове зазначили, що "Богиня ламінату" чудова на всіх фото й у любому вбранні, так само, як і без нього.
Фото: скрін коментарів instagram.com/lesia_nikituk
Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк разом з племінницею з'явилися на показі дизайнера Андре Тана.