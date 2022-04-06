Супутникові знімки показали, що тіла на вулицях Бучі лежали ще три тижні тому, - Британія

Британська розвідка провела аналіз супутникових знімків від 21 березня і заявила, що вже тоді на них було видно тіла мирних жителів Бучі, які лежали на вулиці. При цьому місто було окуповане до 31 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Великобританії в Twitter.

"Аналіз супутникових знімків від 21 березня 2022 року показує не менше 8 упізнаних тіл, що лежать на вулиці міста Буча Київської області. Буча була окупована російськими військовими до 31 Березня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що РНБО України спростувала фейки про нібито непричетність армії Російської Федерації до вбивств у Бучі.

Раніше спікер Міноборони РФ заявив, що за весь час перебування російських військових у Бучі не постраждав жоден місцевий житель, а фото і відео з міста - чергова "постановка" для західних ЗМІ.

Супутникові знімки Maxar Technologies спростовують заяви РФ про непричетність до вбивств українців.

Ми також писали про те, що супутникові знімки показали появу братської могили в Бучі 10 березня.

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