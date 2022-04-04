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Супутникові знімки показали появу братської могили в Бучі 10 березня

Фото: супутникові знімки братської могили в Бучі ( Maxar / reuters.com)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти почали копати в Бучі біля церкви Андрія Первозванного і Всіх Святих траншею, в якій пізніше виявили масове поховання мирних жителів міста, ще 10 березня. Це підтверджують супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На наданих фото видно траншею довжиною близько 13,5 метра на території храму.

У приватній компанії Maxar Technologies, яка займається збором і публікацією супутникових знімків України, заявили, що перші ознаки розкопок братської могили біля церкви були помічені 10 березня.

"Більш свіжі репортажі від 31 березня показують місце поховання з траншеєю довжиною приблизно 45 футів (13,7 метра) в південно-західній частині району біля церкви", - кажуть в Maxar.

Супутникові знімки братської могили біля церкви Андрія Первозванного і Всіх Святих у Бучі (фото: Maxar / reuters.com)

Український військові 31 березня зайшли в Бучу і повністю звільнили від російських окупантів, які контролювали місто кілька тижнів. На вулицях були тіла вбитих місцевих жителів, а також було виявлено масове поховання закатованих цивільних. Іноземні журналісти також відвідали Бучу, зафіксувавши побачене.

Як повідомила 3 квітня генпрокурор Ірина Венедиктова, з районів звільненої від російських окупантів Київської області вивезли 410 тіл загиблих мирних жителів.

Також ми писали, що посли ЄС обговорять введення нових санкцій проти РФ, а рішення послідувало на тлі повідомлень про звірства окупантів біля Києва.

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