Супутникові знімки показали появу братської могили в Бучі 10 березня

Російські окупанти почали копати в Бучі біля церкви Андрія Первозванного і Всіх Святих траншею, в якій пізніше виявили масове поховання мирних жителів міста, ще 10 березня. Це підтверджують супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
На наданих фото видно траншею довжиною близько 13,5 метра на території храму.
У приватній компанії Maxar Technologies, яка займається збором і публікацією супутникових знімків України, заявили, що перші ознаки розкопок братської могили біля церкви були помічені 10 березня.
"Більш свіжі репортажі від 31 березня показують місце поховання з траншеєю довжиною приблизно 45 футів (13,7 метра) в південно-західній частині району біля церкви", - кажуть в Maxar.
Супутникові знімки братської могили біля церкви Андрія Первозванного і Всіх Святих у Бучі (фото: Maxar / reuters.com)
Український військові 31 березня зайшли в Бучу і повністю звільнили від російських окупантів, які контролювали місто кілька тижнів. На вулицях були тіла вбитих місцевих жителів, а також було виявлено масове поховання закатованих цивільних. Іноземні журналісти також відвідали Бучу, зафіксувавши побачене.
Як повідомила 3 квітня генпрокурор Ірина Венедиктова, з районів звільненої від російських окупантів Київської області вивезли 410 тіл загиблих мирних жителів.
Також ми писали, що посли ЄС обговорять введення нових санкцій проти РФ, а рішення послідувало на тлі повідомлень про звірства окупантів біля Києва.
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