Супутникові знімки показали появу братської могили в Бучі 10 березня

Російські окупанти почали копати в Бучі біля церкви Андрія Первозванного і Всіх Святих траншею, в якій пізніше виявили масове поховання мирних жителів міста, ще 10 березня. Це підтверджують супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Супутникові знімки братської могили біля церкви Андрія Первозванного і Всіх Святих у Бучі (фото: Maxar / reuters.com)

"Більш свіжі репортажі від 31 березня показують місце поховання з траншеєю довжиною приблизно 45 футів (13,7 метра) в південно-західній частині району біля церкви", - кажуть в Maxar.

У приватній компанії Maxar Technologies, яка займається збором і публікацією супутникових знімків України, заявили, що перші ознаки розкопок братської могили біля церкви були помічені 10 березня.

На наданих фото видно траншею довжиною близько 13,5 метра на території храму.

Український військові 31 березня зайшли в Бучу і повністю звільнили від російських окупантів, які контролювали місто кілька тижнів. На вулицях були тіла вбитих місцевих жителів, а також було виявлено масове поховання закатованих цивільних. Іноземні журналісти також відвідали Бучу, зафіксувавши побачене.

Як повідомила 3 квітня генпрокурор Ірина Венедиктова, з районів звільненої від російських окупантів Київської області вивезли 410 тіл загиблих мирних жителів.

Також ми писали, що посли ЄС обговорять введення нових санкцій проти РФ, а рішення послідувало на тлі повідомлень про звірства окупантів біля Києва.

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