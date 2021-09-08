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Через майже 20 років. У США ідентифікували ще двох жертв теракту 11 вересня

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США , Середа 08 вересня 2021 22:01
Через майже 20 років. У США ідентифікували ще двох жертв теракту 11 вересня Фото: у США ідентифікували ще двох жертв теракту 11 вересня (flickr.com by Saumil Ambani)
Автор: Сергій Пишкін

В США ідентифікували ще двох жертв теракту, що стався 11 вересня 2001 році в Нью-Йорку. Майже 40% загиблих й надалі залишаються невідомими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CBC.

1646 та 1647 жертвами стали Дороті Морган й ще одна дівчина, ім’я якої родичі попросили не розголошувати.

Зазначається, що ідентифікування особистості відбувалося завдяки аналізу ДНК невстановлених людських останків, що були знайдені внаслідок теракту.

"Двадцять років тому ми пообіцяли сім'ям жертв нападу на Світовий торговий центр зробити все можливе для ідентифікації їхніх близьких. І за допомогою цих двох нових ідентифікацій ми продовжуємо виконувати свій священний обов'язок", - заявила головний медичний експерт Нью-Йорку Барбара Семпсон.

Через декілька днів здійсниться рівно 20 років з теракту 2001 року, який організувала "Аль-Каїда". Внаслідок нападу загинули 2 996 осіб, більше ніж 6 тисяч отримали поранення.

Майже 40% загиблих й надалі залишаються невідомими.

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