Спровоцировали драку и были пьяны: в ТЦК отреагировали на конфликт в Чернигове
В Чернигове полиция составила админпротоколы на двух мужчин за агрессивное поведение во время проверки их военно-учетных документов сотрудниками ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черниговского областного ТЦК и СП.
14 июля в сети появилось видео, на котором якобы зафиксирован конфликт между военнослужащими ТЦК и СП Чернигова и двумя гражданами.
Как сообщили в ТЦК, инцидент произошел во время мероприятий по оповещению, предусмотренных законодательством. В сопровождении правоохранителей военные пытались проверить документы у двух мужчин. Как выяснилось, оба находились в состоянии алкогольного опьянения и начали агрессивно сопротивляться.
"На законное требование предъявить военно-учетные документы военнообязанные начали агрессивно сопротивляться и пытались начать драку, что зафиксировано на боди-камерах военнослужащих", - пояснили в ТЦК.
Согласно проверке, мужчины оказались военнообязанными и находятся в розыске за уклонение от службы по мобилизации.
По факту нарушений на обоих мужчин правоохранители составили административные протоколы по ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).
В центре комплектования подчеркнули, что распространенное видео "вырвано из контекста и подано в искаженном виде".
"Такие действия играют на руку врагу и вредят совместным усилиям в сфере национальной безопасности", - отмечается в официальном заявлении.
Также в ТЦК напомнили, что в соответствии со ст. 114-1 Уголовного кодекса, препятствование деятельности ВСУ может иметь признаки уголовного преступления, особенно в условиях военного положения.
Другие инциденты с ТЦК
Напомним, в прошлом месяце в Черниговской области работники ТЦК силой задержали мужчину во время оповещения. В военкомате начали служебную проверку по данному факту.
Перед тем на одном из сборных пунктов Киева во время формирования команд для отправки мобилизованных граждан в учебные центры произошли беспорядки. Чтобы стабилизировать ситуацию, на место прибыли правоохранители.
Ранее в сети распространялось видео, на котором мобилизованный в Киеве совершил попытку побега из авто ТЦК. Во время движения мужчина упал, из-за чего получил травмы и погиб.
Кроме того, в Одессе представители ТЦК и полиции силой задержали мужчину, из-за чего в сети разгорелся скандал.
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