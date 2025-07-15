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Спровоцировали драку и были пьяны: в ТЦК отреагировали на конфликт в Чернигове

Вторник 15 июля 2025 09:52
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Спровоцировали драку и были пьяны: в ТЦК отреагировали на конфликт в Чернигове Фото: в ТЦК прокомментировали инцидент с мужчинами (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Ірина Глухова

В Чернигове полиция составила админпротоколы на двух мужчин за агрессивное поведение во время проверки их военно-учетных документов сотрудниками ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черниговского областного ТЦК и СП.

14 июля в сети появилось видео, на котором якобы зафиксирован конфликт между военнослужащими ТЦК и СП Чернигова и двумя гражданами.

Как сообщили в ТЦК, инцидент произошел во время мероприятий по оповещению, предусмотренных законодательством. В сопровождении правоохранителей военные пытались проверить документы у двух мужчин. Как выяснилось, оба находились в состоянии алкогольного опьянения и начали агрессивно сопротивляться.

"На законное требование предъявить военно-учетные документы военнообязанные начали агрессивно сопротивляться и пытались начать драку, что зафиксировано на боди-камерах военнослужащих", - пояснили в ТЦК.

Согласно проверке, мужчины оказались военнообязанными и находятся в розыске за уклонение от службы по мобилизации.

По факту нарушений на обоих мужчин правоохранители составили административные протоколы по ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).

В центре комплектования подчеркнули, что распространенное видео "вырвано из контекста и подано в искаженном виде".

"Такие действия играют на руку врагу и вредят совместным усилиям в сфере национальной безопасности", - отмечается в официальном заявлении.

Также в ТЦК напомнили, что в соответствии со ст. 114-1 Уголовного кодекса, препятствование деятельности ВСУ может иметь признаки уголовного преступления, особенно в условиях военного положения.

Другие инциденты с ТЦК

Напомним, в прошлом месяце в Черниговской области работники ТЦК силой задержали мужчину во время оповещения. В военкомате начали служебную проверку по данному факту.

Перед тем на одном из сборных пунктов Киева во время формирования команд для отправки мобилизованных граждан в учебные центры произошли беспорядки. Чтобы стабилизировать ситуацию, на место прибыли правоохранители.

Ранее в сети распространялось видео, на котором мобилизованный в Киеве совершил попытку побега из авто ТЦК. Во время движения мужчина упал, из-за чего получил травмы и погиб.

Кроме того, в Одессе представители ТЦК и полиции силой задержали мужчину, из-за чего в сети разгорелся скандал.

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