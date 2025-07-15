Спровоцировали драку и были пьяны: в ТЦК отреагировали на конфликт в Чернигове

В Чернигове полиция составила админпротоколы на двух мужчин за агрессивное поведение во время проверки их военно-учетных документов сотрудниками ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черниговского областного ТЦК и СП.

14 июля в сети появилось видео, на котором якобы зафиксирован конфликт между военнослужащими ТЦК и СП Чернигова и двумя гражданами.

Как сообщили в ТЦК, инцидент произошел во время мероприятий по оповещению, предусмотренных законодательством. В сопровождении правоохранителей военные пытались проверить документы у двух мужчин. Как выяснилось, оба находились в состоянии алкогольного опьянения и начали агрессивно сопротивляться.

"На законное требование предъявить военно-учетные документы военнообязанные начали агрессивно сопротивляться и пытались начать драку, что зафиксировано на боди-камерах военнослужащих", - пояснили в ТЦК.

Согласно проверке, мужчины оказались военнообязанными и находятся в розыске за уклонение от службы по мобилизации.

По факту нарушений на обоих мужчин правоохранители составили административные протоколы по ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).

В центре комплектования подчеркнули, что распространенное видео "вырвано из контекста и подано в искаженном виде".

"Такие действия играют на руку врагу и вредят совместным усилиям в сфере национальной безопасности", - отмечается в официальном заявлении.

Также в ТЦК напомнили, что в соответствии со ст. 114-1 Уголовного кодекса, препятствование деятельности ВСУ может иметь признаки уголовного преступления, особенно в условиях военного положения.