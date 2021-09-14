Попит на житло переважає пропозицію: особливо у Києві та Одесі

Наразі кількість звернень до рієлторів від покупців і продавців збалансовані. Звернення від покупців зростають, насамперед, з приводу запровадженої програми "Доступна іпотека", адже існує нагальна потреба у виборі належного об’єкта під конкретну суму коштів. Окрім того, почастішали звернення щодо придбання житла на первинному ринку.

Що стосується продавців, то відкриття ринку землі, а також запроваджений Фондом держмайна України модуль оцінки об’єктів нерухомості, змушують їх шукати професійних фахівців-консультантів, обізнаних в особливостях ринку та юридичних питаннях.

У асоціації прогнозують, що у 2022 році ринок розвиватиметься відповідно до потреб клієнтів. Чи буде це “ринок продавця” чи “ринок покупця”, залежить насамперед від рівня попиту і пропозиції.

Київ

У Києві, станом на початок вересня, понад 60% звернень до рієлторів стосуються купівлі/продажу малогабаритних квартир площею 35-50 кв.м у вдало розташованих будинках радянської забудови. Близько 20% — запит на приватні будинки та земельні ділянки в найближчому передмісті Києва (10-15 км від столиці), 15% — на житло первинного ринку столиці та передмістя (переважно класів комфорт+ та бізнес), близько 5% — об’єкти елітної нерухомості.

"У 2021 році у Києві попит на вторинному ринку вже на 10% вищий за пропозицію. Саме цей фактор впливає на затребуваність тих чи інших послуг рієлторів. Цьогоріч робота фахівців була зосереджена переважно на придбанні чи продажу 1-та 2-кімнатних квартир", — розповіла Олена Гайдамаха, голова Київського міського відділення АФНУ.

У Київському відділенні асоціації зауважують, що попит на житло в столиці переважає пропозицію, адже фактично немає інших дієвих способів зберегти та примножити свої статки. Така тенденція спостерігатиметься і в 2022 році. Проте до літа 2022 року зростання вартості житлової нерухомості майже припиниться: коливання цін можливі в межах 1%.

Одеса

В Одесі з початку 2021 року понад 60% звернень до професійних рієлторів надходить від потенційних покупців житла.

"Варто розуміти специфіку Одеси, як курортного міста. Можна сказати, що на первинному ринку понад 50% угод укладається з метою інвестицій (збереження коштів), на вторинному ринку таких угод понад 35%. Громадяни вкладають кошти, розраховуючи на те, що їхня інвестиція буде принаймні надійно захищена. А в подальшому її можна буде вигідно реалізувати", — розповіла Ольга Архипова, голова Одеського регіонального відділення АФНУ.

У найближчі 2 роки на ринку рієлторських послуг Одеси варто очікувати зростання кількості інвестиційних угод в межах 10%.

"Ринок поволі стає орієнтованим на потреби покупця-інвестора. Це дуже важлива зміна, що відбувається по всій країні. Громадяни намагаються купувати житло, орієнтуючись не лише на ціну, а й на якість пропозиції, на можливий інвестиційний прибуток", — резюмувала експерт.