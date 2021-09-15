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Попит на земельні ділянки під Києвом: купують частіше найдешевші і найдорожчі

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Україна, Середа 15 вересня 2021 11:38
Попит на земельні ділянки під Києвом: купують частіше найдешевші і найдорожчі Фото: економ-сегмент цікавий покупцям, які планують будувати будинок самостійно (freepick.com)
Автор: Леся Панченко

У Київському регіоні є стійкий попит на земельні ділянки під індивідуальне будівництво. При цьому сконцентрований він в основному у двох сегментах - економ і преміум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику компаній Re/Max Central і Z Consulting.

Зазначається також, що діапазон цін досить широкий: від 500 дол. за сотку на ділянки економ-категорії до 50 000 дол. за сотку в преміум-класі.

Економ-сегмент земельних ділянок розглядають покупці, які розбираються в будівництві, розуміють, що якість пропозиції часто не відповідає ціні, тому планують будувати будинок самостійно. Вони вибирають ділянки в різних напрямках, переважно розташовані в селах без хороших під'їзних шляхів, мереж і якихось привабливих природних характеристик.

Це пояснюється і структурою пропозиції - котеджні містечка, які продають ділянки під будівництво, можна перерахувати по пальцях, і вартість землі в них істотно вище, ніж бюджет таких покупців. У котеджних містечках за останній рік ціна сильно зросла і на сьогодні становить від 3000 до 5000 дол. за сотку.

Для будівництва будинків преміум-сегмента пропонуються ділянки від 50 соток до 1 га і вище. Як правило, розташовані вони в районі Конча-Заспи та Вишгорода з виходом до води.

Крім того, на ринку досить багато земельних ділянок, яким змінили цільове призначення і привели в стан готовності під індивідуальне будівництво. Ця земля поступово освоюється. Вона являє собою масиви від двох-трьох гектар, які нарізані на ділянки 8-10-15-25 соток в залежності від сегмента і ціни.

Раніше ми розповідали, що тепер права на нерухомість і землю будуть переходити до нового власника одночасно і без додаткового оформлення.

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