Не будет способствовать прекращению огня. Байден отреагировал на убийство лидера ХАМАС

Убийство лидера ХАМАС Исмаила Гания не будет способствовать переговорам о прекращении огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Соединенных Штатов Америки (США) Reuters.
Отвечая на вопрос журналистов о том, не разрушило ли убийство Гании шансы на заключение соглашения о прекращении огня, Байден ответил: "Это не поможет".
Также глава Белого дома добавил, что имел в четверг переговоры с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.
Reuters отмечает, что Израиль не взял на себя ответственность за убийство Гания, впрочем утверждал о сокрушительных ударах по марионеткам Ирана, в том числе по ХАМАСу и ливанской Хезболле. В частности обещал жестоко отвечать на любую атаку.
Ганию, который возглавлял политический офис ХАМАСа в Катаре, был убит во время его визита в Тегеран. Тогда же он посещал инаугурацию президента Ирана Масуда Пазешкиана.
ХАМАС сразу обвинил во всем Израиль, впрочем, Тель-Авив не подтвердил свою причастность к ликвидации Гании.
Как пишет The New York Times, лидер ХАМАС был убит в гостевом доме в результате взрыва бомбы.
Более подробно о лидере ХАМАС, убитом в Иране - в материале РБК-Украина.
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