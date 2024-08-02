Не будет способствовать прекращению огня. Байден отреагировал на убийство лидера ХАМАС

Отвечая на вопрос журналистов о том, не разрушило ли убийство Гании шансы на заключение соглашения о прекращении огня, Байден ответил: "Это не поможет".

Также глава Белого дома добавил, что имел в четверг переговоры с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.

Reuters отмечает, что Израиль не взял на себя ответственность за убийство Гания, впрочем утверждал о сокрушительных ударах по марионеткам Ирана, в том числе по ХАМАСу и ливанской Хезболле. В частности обещал жестоко отвечать на любую атаку.

Убийство лидера ХАМАСа

Ганию, который возглавлял политический офис ХАМАСа в Катаре, был убит во время его визита в Тегеран. Тогда же он посещал инаугурацию президента Ирана Масуда Пазешкиана.

ХАМАС сразу обвинил во всем Израиль, впрочем, Тель-Авив не подтвердил свою причастность к ликвидации Гании.

Как пишет The New York Times, лидер ХАМАС был убит в гостевом доме в результате взрыва бомбы.

Более подробно о лидере ХАМАС, убитом в Иране - в материале РБК-Украина.