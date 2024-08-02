RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не будет способствовать прекращению огня. Байден отреагировал на убийство лидера ХАМАС

Фото: Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Убийство лидера ХАМАС Исмаила Гания не будет способствовать переговорам о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Соединенных Штатов Америки (США) Reuters.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не разрушило ли убийство Гании шансы на заключение соглашения о прекращении огня, Байден ответил: "Это не поможет". 

Также глава Белого дома добавил, что имел в четверг переговоры с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху. 

Reuters отмечает, что Израиль не взял на себя ответственность за убийство Гания, впрочем утверждал о сокрушительных ударах по марионеткам Ирана, в том числе по ХАМАСу и ливанской Хезболле. В частности обещал жестоко отвечать на любую атаку. 

Убийство лидера ХАМАСа

Ганию, который возглавлял политический офис ХАМАСа в Катаре, был убит во время его визита в Тегеран. Тогда же он посещал инаугурацию президента Ирана Масуда Пазешкиана.

ХАМАС сразу обвинил во всем Израиль, впрочем, Тель-Авив не подтвердил свою причастность к ликвидации Гании. 

Как пишет The New York Times, лидер ХАМАС был убит в гостевом доме в результате взрыва бомбы.

Более подробно о лидере ХАМАС, убитом в Иране - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИранДжозеф Байден