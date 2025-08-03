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Способствует похудению и защищает сердце: назван лучший летний перекус

Фото: Назван лучший перекус лета (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

В разгар лета сложно найти лучший перекус, чем сочный и освежающий арбуз. Но этот сезонный фрукт не только вкусный, но и чрезвычайно полезный. Диетологи называют его идеальным продуктом для здоровья сердца и фигуры.

Почему именно арбуз - лучший перекус лета, объясняет РБК-Украина.

Почему летом полезно перекусывать арбузом?

Арбуз на 92% состоит из воды, поэтому прекрасно утоляет жажду в жаркую погоду. Благодаря высокому содержанию жидкости он способствует естественной детоксикации организма и помогает избежать обезвоживания. Такое свойство делает его легким и безопасным перекусом даже во второй половине дня.

Почему арбуз идеален для похудения?

Арбуз - настоящий союзник тех, кто хочет похудеть. Он низкокалорийный (всего около 30 калорий на 100 граммов), не содержит жиров, а благодаря природным сахарам быстро утоляет голод. Кроме того, в нем много клетчатки, которая улучшает пищеварение и помогает контролировать аппетит.

Но польза арбуза не ограничивается только похудением. Он также защищает сердце благодаря содержанию ликопина - мощного антиоксиданта, снижающего риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования показывают, что регулярное употребление ликопинсодержащих продуктов помогает уменьшить уровень "плохого" холестерина и снизить артериальное давление.

Также в арбузе содержится цитруллин - аминокислота, которая способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы сделать арбуз частью своего летнего рациона.

Не стоит забывать и о витаминах. Арбуз богат витамином С, А, калием и магнием, которые поддерживают иммунитет, здоровье кожи и нервной системы.

Лучший способ употреблять арбуз в свежем виде, охлажденным. Это идеальный вариант для перекуса днем или легкого десерта вечером.

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При написании материала использовались следующие источники: Министерство здравоохранения Украины, Strona Zdrowia.

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