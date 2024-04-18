Дело о гибели помощника Залужного передали в суд

Дело о гибели Геннадия Частякова, помощника бывшего главнокомандующего ВСУ, передали в суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Перед судом предстанет офицер из аппарата помощников главнокомандующего ВСУ, подаривший гранаты Геннадию Частякову. 29 марта следователи завершили расследование, после чего стороны защиты и потерпевших имели возможность ознакомиться с материалами дела.
Майор, подаривший гранаты, обвиняется в присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 УКУ).
Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Напомним, Геннадий Частяков был помощником бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На день рождения ему подарили ящик, где находились гранаты. Сделавший это коллега не предупредил Частякова о подлинности гранат.
Как установило следствие, во время распаковки "подарка" дома одна из гранат взорвалась в руках Частякова, который был уверен, что это сувенирные рюмки.
От полученных ран он погиб на месте, а его несовершеннолетний сын получил тяжкие телесные повреждения.
Все детали дела о гибели помощника главнокомандующего ВСУ - в материале РБК-Украина.
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