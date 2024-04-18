Дело о гибели помощника Залужного передали в суд

Перед судом предстанет офицер из аппарата помощников главнокомандующего ВСУ, подаривший гранаты Геннадию Частякову. 29 марта следователи завершили расследование, после чего стороны защиты и потерпевших имели возможность ознакомиться с материалами дела.

Майор, подаривший гранаты, обвиняется в присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 УКУ).

Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.